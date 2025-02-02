Yalova'da su analizi yapıldı

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Yalova'da 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi.

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KÖPÜKLENME CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülendi. Tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi.

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

ANALİZİ YAPILAN İÇME SUYU TEMİZ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenmeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B., S.A. ile Kurtköy Muhtarı Y.T. ve aynı köyde oturan N.U. gözaltına alınıp, evlerinde aramalar yapıldı. Aynı zamanda muhtar azası olan 3 belediye çalışanının, cep telefonlarından gönderdikleri mesajlar araştırıldı. Jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı saatlerde muhtar Y.T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Su hatlarının temizlik maliyetinin bilirkişi tarafından hesaplanarak soruşturma dosyasına konulacağı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Muhtar Y.T., adliyeye getirildiği sırada, “Başımız dik” ifadelerini kullandı.