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        Haberler Gündem Yalova'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Yalova'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 22:34
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        Yalova'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Kocaeli-Yalova kara yolu Tavşanlı mevkisinde, M.S. idaresindeki otomobil Muğdat Ölmez'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ölmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ölmez'in cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Yalova Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Sürücü M.S. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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