Yalova'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giriş: 15.08.2023 - 22:34
Kocaeli-Yalova kara yolu Tavşanlı mevkisinde, M.S. idaresindeki otomobil Muğdat Ölmez'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ölmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölmez'in cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Yalova Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü M.S. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.