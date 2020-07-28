Yalova'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Nato Yolu'nda Fıstıklı köyü istikametine seyreden Aziz Tümer (35) idaresindeki 16 SAY 15 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tümer ve aynı araçtaki Ali Akkaya (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki F.S. ve M.E.D. ile minibüs sürücüsü S.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.