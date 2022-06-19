Ormanda cansız bedeni bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Sabri Ateş, dün sabah saatlerinde evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı. Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı.

DHA'nın haberine göre; ıhlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.