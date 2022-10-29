Mobilya yüklü TIR alev alev yandı

Yalova'da mobilya yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Hersek gişelerinde sürücüsü öğrenilemeyen Rusya plakalı TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mobilyalar tamamen yandı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.