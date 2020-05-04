Yalova'da kumar oynanan evdeki 9 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçenin Sahil Mahallesi'nde bir dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan izinle bu adrese gitti.

Ekipler, evin salonuna oyun masası konulduğunu ve iki kişinin kumar oynadığını, içeridekilerin yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığını tespit etti.

Evde bulunan E.A, Y.Z, B.D, F.K, F.K, H.C, A.İ, T.A. ve M.G. hakkında işlem başlatan ekipler, 4 deste oyun kağıdı, 9 adisyon ve masadaki paraları muhafazaya aldı.

Söz konusu 9 kişiye toplam 30 bin 800 lira para cezası uygulandığı, bu kişiler arasında bulunan ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.