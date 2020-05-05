Yalova'da kumar operasyonunda 15 kişiye ceza kesildi

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sahil Mahallesi'nde bir süre takibe aldıkları adrese düzenledikleri operasyonda, 3 oyun masası kurulduğunu belirleyerek, 29 deste iskambil kağıdı, 104 oyun pulu, yazboz kağıdı, 24 tombala kağıdı, 90 tombala pulu, iki adet üzerinde rakamlar yazılan oyun bezi ile kumarda kullanıldığı tahmin edilen 100 dolar ele geçirdi.

Ekipler, ikisi kumar oynattığı, 13'ü kumar oynadığı iddia edilen 15 şüpheliyi, haklarında işlem başlatarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüphelilerden Ö.D. ve Ö.Y'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, S.A, D.K, N.Y, S.K, O.O, T.K, K.B, Y.I, B.Y, S.A, A.H, M.E. ve H.Y'ye kumar oynama gerekçesiyle 15 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden 15 kişiye 47 bin 250 lira, daire sahiplerine de günübirlik ev kiralayarak yetkili mercilere bilgi vermemekten 18 bin 25 lira ceza uygulandı.

Ö.D. ve Ö.Y. hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.