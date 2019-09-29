29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara'da 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi Depremin ardından 3 kez daha artçı deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte 29 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ 29 EYLÜL SON DEPREMLER - MARMARA'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.29 09:40:10 40.8643 28.3190 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 09:23:59 40.7070 29.2733 12.1 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 09:15:06 40.6970 29.2852 3.8 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel2019.09.29 09:10:57 40.6963 29.2728 10.6 -.- 3.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 2019.09.29 09:08:22 40.7045 29.2768 6.8 -.- 2.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 08:54:37 40.8532 28.2817 15.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 08:40:52 37.1243 26.7663 9.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.29 08:36:12 40.8793 28.2962 10.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 08:11:40 40.8695 28.2773 12.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 08:04:31 39.5010 25.8223 5.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.29 07:45:44 38.9663 42.0200 6.3 -.- 2.4 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2019.09.29 06:41:55 40.8788 28.2097 3.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 05:50:37 37.1320 28.4610 12.5 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.09.29 05:46:51 40.8908 28.3222 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 05:39:57 40.8683 28.2958 9.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 05:32:19 36.4713 28.7383 4.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.29 05:21:57 40.8630 28.2462 10.1 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 05:14:14 37.5590 26.7932 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.29 05:11:12 38.0643 42.9135 5.5 -.- 1.6 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.09.29 05:09:12 40.8602 28.3010 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.29 04:58:28 40.8560 28.2508 7.9 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 04:48:56 40.8722 28.2543 8.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 04:27:53 40.8400 28.2703 15.8 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 04:25:14 40.8582 28.2377 8.2 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.29 04:18:57 36.0087 27.2365 13.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.29 04:05:10 35.9842 27.3227 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
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