Yalova'da köprüde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü'ndeki uygulama noktasında bir otomobil durdurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda, aracın bagaj bölümüne saklanmış 1 kilo 538 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunun F.D. (28) ve M.E.K. (31) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.