AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından Çınarcık'ta eğitim dalışı gerçekleştirildiği bildirildi.

Dalışla ilgili görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, dalgıçların su altında 3 ahtapot (Octobus vulgaris), kırmızı mercan ve ıstakoz görüntülediği ifade edildi.

Açıklamada, "Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova gibi Marmara'nın doğusunda bulunan bir bölgede görüntülenmesi bu türün Marmara Denizi'nde yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir" ifadelerine yer verildi.