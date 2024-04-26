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        Haberler Gündem Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

        Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 22:09 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:09
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonları
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        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Tim ekipleri tarafından, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Y.B. ve A.C, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Narkotik Köpeği "Zeytin" eşliğinde, şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        ÇINARCIK

        Çınarcık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise Ö.T, E.Ç, Ü.A. ve M.İ. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Adliyeye götürülen zanlılardan E.Ç. ve Ö.T. hakimlikçe tutuklandı, Ü.A. ve M.İ de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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