Yalova'da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı
Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklaşan çocuk, cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı. Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri, rip akıntılarına dikkat çekerek, çocukların aileleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Plajı'nda deniz simidiyle yüzen kız çocuğu akıntıya kapılarak sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı.
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Küçük kızın ailesi ve çevredekilerin haber vermesi üzerine plajda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti.
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Ekipler çocuğu önce tekneye aldı ardından da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.
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Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini söyledi.