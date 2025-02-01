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        Haberler Gündem Yalova'da, analizi yapılan içme suyu temiz çıktı

        Yalova'da, analizi yapılan içme suyu temiz çıktı

        Yalova'da, içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük olayına ilişkin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ekipleri tarafından alınan numune örneğinde yapılan ayrıntılı analizler sonuçlarına göre suyun risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği'nin açıklamasında, "Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:37
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        Yalova'da içme suyu analizi açıklandı
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        Yalova'da 29 Ocak'ta gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip soruşturma başlattı.

        Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su önlem amaçlı tahliye edildi. Çalışmalar kapsamında 24 saat boyunca il geneline su verilmedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklemeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır " ifadelerine yer verildi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin, jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.

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        #yalova içme suyu
        #haberler
        #halk sağlığı
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