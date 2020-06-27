Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Subaşı Beldesinde kaçak alkol yaptığı tespit edilen iki ayrı eve yapılan operasyonda 5 bin 500 litre sahte alkol (rakı) ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alınarak sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.

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