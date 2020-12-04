YALOVA - Bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

AA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kişi ellerindeki tabancayla iş yerine ateş ediyor.