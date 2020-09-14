Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi reddedildi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etmiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti.
Savcılığın, Salman hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk talebi üzerine dosya bu mahkemeye gönderildi.
Dosyayı inceleyen mahkemenin, Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebinin reddine dair ara kararın usul ve yasaya uygunluğundan dolayı yakalama emri çıkarılması ve tutuklama talebini reddettiği öğrenildi.
Ayrıca mahkeme, dosyanın Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine karar verdi.
- Soruşturma süreci
Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.
Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Salman ve tutuklu bulunan Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.
4 Eylül'de 34 kişinin yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada, iki kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 16'ya inmişti. Mahkeme, Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağına, bu nedenle savcılığın tutuklama talebinin reddine hükmetmişti.
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