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Yalova bayram namazı saati 2023: Diyanet namaz vakitlerine göre Yalova bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak?

Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

21 Nisan günü başlayan Ramazan bayramının erken saatlerinde, ülkenin her ilinde topluca bayram namazı kılınacak. Diyanet illere göre değişen bayram namazı saatlerini açıkladı. Bu kapsamda Yalova bayram namazı saati de belirlendi. İşte, Yalova bayram namazı saati ve detaylar...

Giriş: 21.04.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 21 Nisan Cuma günü, Ramazan bayramının ilk günü ve bugün, Müslümanlar sabahın erken saatinde topluca bayram namazı kılacak. İl il değişen bayram saatlerini açıklayan Diyanet İşleri kapsamında Yalova'nın da bayram namazı saati açıklandı. İşte, Yalova bayram namazı vakti ve detaylar... 

  • 2023 YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ramazan bayramının ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü, cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Namaz saatleri, il il değişiklik gösteriyor.

    Yalova bayram namazı saati: 06.48

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

    Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

    Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

    1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

     Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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