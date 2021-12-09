"1970'de keresteciliğe başladım. Kış aylarında iş az olduğunda piknik tüpü ateşinde teli ısıtıp ağaçların üzerine resim yapıyordum. 1980'li yıllarda bir komşum ahşap yakma makinesi verdi. Bu sayede resimlerimi yapmam daha kolay oldu. Kendimi zamanla geliştirdim. Boş durmayı sevmem. Bu iş beni tedavi ediyor, terapi gibi geliyor. Resme başladığımda adeta içinde gezerim, dünya ile bağlantıyı keserim. Vaktin nasıl geçtiğini fark etmem bile. Bu, sabır işi, yaptığın işi sevmezsen başarılı olamazsın. Yaptığım resimleri satmaya kıyamıyorum."

Bugüne kadar çok arzuladığı halde sergi açamadığını ifade eden Öncül, bir etkinlikte eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak istediğini de sözlerine ekledi.