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        Haberler Yaşam Yalnızca en iyi dedektiflerin çözebileceği birbirinden gizemli 3 olay

        Yalnızca en iyi dedektiflerin çözebileceği birbirinden gizemli 3 olay

        Gizemli bir olayı çözmek için yalnızca dikkatli olmak yeterli değildir; olaylar arasındaki bütünlüğü yakalamak da gerekir. Eğer, bunu yapabildiğinizi düşünüyorsanız çözmeniz gereken gizemli olaylar sizi bekliyor demektir.

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        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:30
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        • 1

          Bir adam ve bir kadın akşam yemeği için bir restorana gitti. Ana yemeği beklerken hava çok sıcak olduğu için adam 5 adet buzlu içecek sipariş etti. Kadın 4 tanesini birden içti, adam ise sadece birini içti. Bir süre sonra adam hastalandı ve öldü. Doktorlar içeceklerin hepsinin zehirli olduğunu söyledi.

          Soru: Adam öldüğünde kadın nasıl hâlâ hayattaydı?

        • 2

          Zehir buzun içindeydi. Kadın içkisini çabuk içtiği için buzların erimeye vakti olmadı. Adam yavaş yavaş içti ve zehir içeceğine karıştı.

        • 3

          İki kadının ortasında bir çocuk oyun oynuyor ve bu kadınlardan biri çocuğun annesi.

          Soru: Çocuğun annesi kim?

        • 4

          Çocuğun annesi soldaki kadındır çünkü bacakları çocuğa doğru uzanıyor. Bu pozisyon bir annenin çocuğunu korumaya yönelik doğal arzusunu yansıtır.

          Küçük çocukların oyun oynarken ya da bir tür aktivite yaparken, eğer anneleri etraftaysa genelde annelerine bakacak şekilde oturur.

        • 5

          Bir seri katil insanları kaçırdı ve onlara biri zararsız, diğeri zehirli olan iki haptan birini içirdi. Kurban hangi hapı alırsa alsın, seri katil diğerini aldı. Her seferinde kurbanlar öldü ve seri katil hayatta kaldı.

          Soru: Katil nasıl oluyor da her zaman zararsız hapı alıyordu?

        • 6

          Her iki hap da zararsızdı. Zehir, bardak suyun içindeydi.

          Kaynak: BirghtSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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