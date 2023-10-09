Yalnızca alfa kadınlarında olan 11 güçlü özellik! Sizde hangileri var?
'Alfa' olarak tabir edilen kadınlar, baskın özellikleri ve hayata karşı dik duruşları ile bilinir. Son derece güçlü bir karakter yapısına sahip olmaları ile beraber hayat dengesini de iyi şekilde kurarlar.
- 1
KENDİNİZ GİBİ OLMAK SİZİN İÇİN ÖNCELİK
İnandığınız şeylerin sonuna kadar arkasındasınız ve diğer insanların sizi etkilemesine izin vermezsiniz. Herkesin aynı olmaya çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz ama bunun bir parçası olmak istemiyorsunuz çünkü kendinizi harika hissettiğiniz, rahat bir dünyanız var.
- 2
DUYGULARINIZI KENDİNİZE SAKLIYORSUNUZ
Başınıza ne gelirse gelsin yüzünüzden gülüsemeyi eksik etmezsiniz. Etrafınızdaki insanların sorunlarınızı bilmesine gerek yoktur ve eğer gerekse bile en uygun şekilde kendinizi ifade edersiniz. İhtiyacınız olduğunda herkesin içinde değil, özel alanınızda ağlamayı tercih edersiniz. Bu özellik güçlü bir imaj çizse de zaman zaman duyguların çok fazla bastırılmasına neden olabilir.
- 3
DENGENİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ
Denge hayatınızın her alanında önemlidir ve dengeyi iyi kurmaya çalışıyorsunuz. Hem vücudunuza iyi bakmaya hem de bilgeliğe önem veriyorsunuz. Basitçe, sizi çevreleyen her şeyde dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz ve bunda son derece iyisiniz.
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- 4
SEVDİKLERİNİZİN SORUNLARINA YARDIM EDERSİNİZ
Sevdiğiniz insanların sorunlarına yardım etmek sizin için kaçınılmazdır, sizi ilgilendirmese bile! İyi bir dinleyicisinizdir ve insanlar size güvenle kendini açabilir. Hak etmedikleri sürece insanlara asla zarar vermezsiniz ancak gerektiğinde bu konuda gerçek bir canavar olabilirsiniz.
- 5
PES ETMEZSİNİZ
Bir hedefe ulaşmak istediğinizde tüm odağınızı oraya verir ve istediğinizi alana kadar vazgeçmezsiniz. İşleri daha iyi hale getirebileceğinizden eminseniz kimse sizi aksi yönde ikna edemez.
- 6
İNSANLARI KOLAYLIKLA OKUYABİLİRSİNİZ
İnsanlar genelde bunu fark etmezler ama siz biriyle tanıştığınız anda karşı tarafı detaylı ve doğru bir şekilde analiz edersiniz. Sadece beden dillerine dikkat etmeniz ve önünüzde nasıl davrandıklarını görmeniz gerekir.
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- 7
HER ZAMAN ODAK NOKTASI OLURSUNUZ
Kasıtlı olarak odak noktası olmayı istemezsiniz ancak kendinize olan güveniniz, insanların sizinle konuşmasını ve sizden fikir almasını sağlar.
- 8
HAYATINIZIN BİR AMACI VAR
Hayatınızda bazı hedefleriniz var ve onlara ulaşmak için her gün fazlasıyla çalışıyorsunuz. Ortalama olmak size göre değil. Hayatınızın her alanında kazanan olmak için doğdunuz ve hedefinize ulaşana kadar durmayacaksınız.
- 9
RİSK ALMAYI SEVİYORSUNUZ
Risk almak sizin için zor bir şey değil ve diğer insanların risk olarak tanımladığı durumlar sizin için kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu doğuştan gelen bir özelliğinizdir.
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- 10
YALNIZ KALMAK SİZİN İÇİN SORUN DEĞİLDİR
Bazı insanlar yalnız kaldığında kendni kötü hisseder ama siz onlardan biri değilsiniz. Yalnız olmak size yeniden enerji kazanmanız ve hayatınız hakkında düşünerek kaliteli zaman geçirmeniz için fırsat veriyor.
Günde en az bir saati kendinize ayırmazsanız kendinizi iyi hissedemezsiniz. Yaptığınız şeyler hakkında düşünmeyi ve sorunlara çözüm bulmayı seviyorsunuz ancak tek yaptığınız bu değil; çeşitli aktiviteleri yaparak kendinizi şımartmayı seviyorsunuz.
- 11
DEĞİŞİMLERDEN KORKMUYORSUNUZ
Değişim sizi korkutmaz; yeni bir evi veya yeni bir işi dünyanın en normal şeyi gibi hızlıca benimseyebilirsiniz. Önemli olan değişimin olumsuz değil olumlu olmasıdır. Değişmeyen insanlar heykel gibidir ve bu yüzden hayatınızda bir şeyler değiştirmek sizin için harika bir duygudur.
Kaynak: Mysticalraven