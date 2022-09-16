İLİŞKİLERİNİ CİDDİYE ALIYOR!

Bir kaynak Leonardo DiCaprio’nun bu durumu gizli tutmak istediğini söyledi. Leo arkadaşlarına kendisinin ve Gigi’nin gösteri malzemesi olmak istemediğini söylüyor.

Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid ile olan görüşmelerini ciddiye almak istiyor, çünkü ikisinin de yüksek profilli insanlar olduğunu düşünüyor.