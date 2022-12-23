Yalnız yaşayan taksici evinde ölü bulundu

DHA

Olay, Güres Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, yalnız yaşayan ve kentte taksicilik yapan Suat Şakar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, evine gelerek kontrol etmek istedi. Eve giren yakınları, Şakar'ı hareketsiz halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şakar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şakar'ın cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1 HAFTA ÖNCE OPERASYON GEÇİRMİŞ

Öte yandan Şakar'ın bir hafta önce Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçirdiği belirtildi. Şakar ile bir önceki gün sohbet ettiğini belirten Emirkan Baştuğ, "Dün Güres Caddesi'nde oturması için sandalye verdim kendisine. Bugün ölüm haberini aldık, çok üzüldüm. Suat ağabey dün öksürüyordu, hasta olduğunu anladık. Bir ihtiyacının olup olmadığını sorduk, ardından eve gitti. Şimdi de ölüm haberini duyunca çok üzüldüm" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.