Yalnız yaşayan genç ölü bulundu

İHA

İstanbul'da yalnız yaşayan genç, site çalışanı tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Sarıyer ilçesi Bahçeköy Yeni Mahalle'de bir site içerisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Oğuz Behzat Kaşıkçıoğlu (30) site içerisindeki evinde yalnız yaşıyordu. Kaşıkçıoğlu'na ulaşamayan aile, bir site çalışanı tarafından evinin kontrol edilmesini istedi.

SİTE ÇALIŞANI BULDU

Görevli eve geldiğinde Kaşıkçıoğlu'nun evin içinde iple asılı halde olduğunu gördü. Çalışanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Oğuz Behzat Kaşıkçıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri Kaşıkçıoğlu’nun evinde ve bahçesinde incelemelerde bulundu.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi. Gencin yakınları anneyi güçlükle sakinleştirdi. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçıoğlu'nu ölü halde bulan site görevlisi, "Haber alamıyorduk, içeri girdim, cenazeyi gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Olan biten bu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.