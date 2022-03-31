Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'da, yalnız yaşayan 81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bolvadin ilçesi Yeni Mahalle Üçhüyük Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Hüseyin Sezer Mısırlıoğlu'ndan bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çilingir çağırarak eve girdi.

İçeri giren ekipler, Mısırlıoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mısırlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mısırlıoğlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.