ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 16. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yalnız Kurt son bölüm izleme linki ve özeti...

YALNIZ KURT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

Yalnız Kurt'un son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler www.atv.com.tr/yalniz-kurt bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.