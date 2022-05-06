ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 15. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yalnız Kurt son bölüm izleme linki ve özeti...
YALNIZ KURT 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi? Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi? Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?
Yalnız Kurt'un son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler www.atv.com.tr/yalniz-kurt bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.
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