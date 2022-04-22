ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 13. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yalnız Kurt son bölüm izleme linki ve özeti...

YALNIZ KURT 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 13. bölümünde sokaklara hakim olmak isteyen iki grubun çatışmaları damga vurdu. İstanbul sokaklarını Doğan Sakınmaz'ın elinden almak isteyen Bevar, yeraltı dünyasının yeni lideri olmayı hedefliyor. Doğan ise içinde büyüdüğü sokakları Bevar'a kaptırma niyetinde değil.

Doğan, kendisine saldırı düzenleyen Bevar'a misliyle karşılık vermek için harekete geçerken Sare ve ekibi de amansız bir çatışmanın içine düştü. Nizam, kendisine yardım etmeyi reddeden Türkmen komutanın oğlunu kaçırsa da Viking devreye girerek Türkmen komutan Şanver'e oğlunu kurtarma sözü verdi.

Yalnız Kurt'un son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler www.atv.com.tr/yalniz-kurt bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.