        Yalnız kalmıştı, yavruyken kurtardığı 'sincap' dostu oldu

        Yalnız kalmıştı, yavruyken kurtardığı 'sincap' dostu oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde 65 yaşındaki 6 çocuk babası Hacı Hasan Kaplan, köyünde yavruyken bulduğu sincap Kibar'la yaşamını sürdürüyor. Yüzde 70 engelli olan ve yalnız kalan Kaplan, "Evlatlarım bana bakmıyor ama sincabım hal hatır soruyor gibi, kapı açık istese gider ama o da beni bırakmıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:14
        Sincapla duygulandıran dostluk! "6 evladım var ama yok"
        4 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle köyden ilçe merkezine taşınmak zorunda kalan ve yüzde 70 engeli bulunan Hacı Hasan Kaplan, yavruyken kapısında bulup beslediği sincapla dost oldu.

        Kibar ismini verdiği sincaptan bir an ayrılmayan, devletten aldığı engelli maaşı ve hayırseverlerin desteğiyle hayatına devam eden Kaplan, bir süre önce işitme cihazını da çaldırdı.

        Güçlükle duyan Kaplan, 6 çocuğu olmasına rağmen yalnız olduğunu belirtti.

        Hayırseverlerin desteğiyle yıllık 40 bin TL olan ev kirasının ödendiğini ve engelli aylığıyla geçindiğini anlatan Hacı Hasan Kaplan, "6 evladım var ama yok. Yalnız yaşıyorum. En son ayağımdan ameliyat oldum. Sincap can yoldaşım, sağ kolum, arkadaşım oldu" diye konuştu.

        "KAPI AÇIK İSTESE GİDER AMA O DA BENİ BIRAKMIYOR"

        Kibar'ın kendisini hiç yalnız bırakmadığının altını çizen Kaplan, "4 yıldır tedavi amaçlı Kozan'da kalıyorum. Allah rızası için eşyalarımı hep hayırseverler karşıladı. Herkese minnettarım. Yüzde 70 engelli bir vatandaşım. Sincabı köyde kapının önünde ufacıkken buldum. Sincabı önce sütle, sonra kırıntılarla besledim. Bana alışınca beni benimsedi. Doğaya bırakamıyorum. Kapı açık istese gider ama o da beni bırakmıyor. Köyden buraya gelirken de benimle geldi" şeklinde konuştu.

        "ÖZEL YATAĞI VAR, ORADA YATAR"

        Kaplan, "Yalnız yaşıyorum. En son 9 ay önce ayağımdan ameliyat oldum. Sincap can yoldaşım, sağ kolum, arkadaşım oldu. Akşam özel yatağı var, orada yatar. Sabah kalkar, cibinlik altından kulağımı gıdıklar, oyun ister. Eskiden dostum çoktu, yıkıldım, eş de dost da kalmadı. Allah rızası için tanımadığım kişiler gelir gider, sağ olsunlar. Benim evlatlarım dönüp bana bakmıyor ama sincabımın hal hatır soruyor gibi hâli var. Sevildiğini biliyor. Sincabımın bir tüyü bile kopmasın, ben öleyim. O kadar çok seviyorum onu" ifadelerini kullandı.

        Askerlik zamanında sağ kulağımda işitme kaybı olduğuna değinen Kaplan, "Kozan Kaymakamlığı sağ olsun işitme cihazımı aldı ama geçen sene masanın üzerinden çaldılar. Şimdi 3-5 kez söylenmeden işitemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        #Hacı Hasan Kaplan
        #adana
        #sincap
