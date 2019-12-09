Charlotte, 2015 yılında Super Bowl'da yayınlanan bir hamburger reklamıyla ünlendi.



Bu şöhret daha sonra onu podyumlara taşıdı. Mankenlikten kısa bir süre sonra da oyunculuğa geçiş yaptı. 2017'de 4 yapımda rol aldı. 26 yaşındaki güzel Baywatch filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.