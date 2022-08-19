Fuat Güner sürprizi

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Yazı müjdeleyen aşk şarkıları ve hitleriyle Yalın, 'Bir Yaz Akşamı - Unutulmaz Şarkılar' konserler serisine Maximum Uniq Açıkhava’da devam etti.

Her konserinde hayranlarına sürprizler hazırlayan Yalın, sahnesinde bu kez başarılı müzisyen Fuat Güner'i ağırladı. Fuat Güner ve Yalın, Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde müziğin efsane grubu MFÖ'nün seslendirdiği, 'Sakın Gelme' ve 'Ele Güne Karşı' şarkılarını birlikte yorumladı. Biletleri günler öncesinde tükenen 'Yalın’la Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar' konser serisi, 4 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da devam edecek.