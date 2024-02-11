Yalın'dan 20'nci yıl kutlaması: Beraber yaşlanmaya devam

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Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını Volkswagen Arena'da sevenleriyle beraber kutladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Benim için çok önemli bir akşam. 'Zalim' ile başlayan kariyerim çok hızlı ilerledi. Herkesin aklında "Bu adamın şarkıları 20 sene sonra da olacak mı?" sorusu vardı. Yıllar, bunun motivasyonuyla geçti" dedi.

Yalın, gazetecilerin; "20 sene önce, bu kadar büyük bir dinleyici kitlesine hitap edeceğinizi düşünüyor muydunuz?" sorusuna; "Tabii düşünüyordum ama bunun için çok emek harcadım. Bunu gerçekleştirdiğim için gururluyum" yanıtını verdi.

"ELİMİ HİÇ BIRAKMAYIN"

25 Mart 2004'te çıkan 'Ellerine Sağlık' albümünün ilk klip şarkısı olan 'Zalim' ile sahneye çıkan Yalın, sevenlerine "Hoş geldiniz. Beraber yaşlanmaya devam... İyi ki varsınız, elimi hiç bırakmayın" sözleriyle seslendi.

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"64 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKSAM GELİR MİSİNİZ?"

Yalın'ın kariyerinin 20'nci yılı için özel hazırlanan pasta, alkışlar eşliğinde sahneye geldi. "Nice 20 senelere diyeceğim ama 64 yaşında sahneye çıksam gelir misiniz?" diyen Yalın'a sevenlerinden, hep bir ağızdan "Geliriz" cevabı geldi.

KONSER KLİBİ 'MÜMKÜNDÜR'

Konserin ikinci yarısına seyircilerin arasından giren Yalın, yeni şarkısı 'Mümkündür'ü seslendirdi. Bu anlarda kayda başlayan video ekibi şarkının klibini çekti. Konser sonunda yoğun istek üzerine bis yapan Yalın, 29 Şubat Perşembe akşamı bir kez daha aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak.