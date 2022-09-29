"Bu konser benim çocukluk hayalimdi"

Yalın: Bu konser benim çocukluk hayalimdi - Magazin haberleri

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Şarkıcı Yalın, geçtiğimiz akşam "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisinin finalini Maximum Uniq Açıkhava’da yaptı.

27 kişilik orkestrasıyla izleyenlerin karşısına çıkan Yalın, konsere 'Ah Be Kardeşim', 'Cumhuriyet' ve 'Her şey Sensin' gibi şarkılarıyla başladı.

Ünlü şarkıcı, dinleyicilerine "Hoş geldiniz. Bu konser serisi benim için bir çocukluk hayaliydi. Bu şarkıları böyle bir orkestrayla söylemek hep hayalimdi. Benim en sevdiğim şarkılar ve en güzel Yalın şarkılarıyla muhteşem bir gece olacak bu gece" söyleriyle seslendi.

Konsere kırmızı smokiniyle başlayan Yalın, ikinci yarıda da gri takımı ve taşlı bir gömlek ile devam etti.