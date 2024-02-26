Yalın 20. yıl özel konseriyle Arena'da

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Avrupa'nın en büyük hard techno rave'i Verknipt, Label Project sunumuyla 1 Mart Cuma akşamı Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferine konuk olmaya hazırlanıyor. Katılımcılar, Nico Moreno 3 saatlik özel performansı ve Pawlowski ve Laren'in de desteğiyle hafızalardan silinmeyecek bir rave gecesi deneyimi yaşayacak.

Adriatique

Adrian Shala ve Adrian Schweizer'den oluşan İsviçreli bir elektronik müzik yapımcısı ve DJ ikilisi Adriatique 2 Mart Cumartesi gecesi Extended Set'i ile Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenlerinin karışısında olacak. İnce dokunuşları, hipnotik ritimleri ve enerjik setleriyle günümüz elektronik müzik sahnesinin en ilgi çeken isimlerinden biri olan Adriatique, Isolate Music sunumuyla sahnede olacak. Adriatique’e, Isolate kurucuları Murat Uncuoglu ve Alican’ın da eşlik edecek.

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan liseler arası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition; Istanbul Regional (5-6-7 Mart), Bosphorus Regional (8-9-10 Mart), Haliç Regional (19-20-21 Mart) ve Marmara Regional (22-23-24 Mart) turnuvalarıyla yeniden Volkswagen Arena’ya konuk olacak. 5-24 Mart tarihleri arasında bir kez daha liseli gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya hazırlanan yarışmaya katılan takımlar kıyasıya mücadele edecek. Robot performanslarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkacak olan takımların birincilik için yarışacağı bu kıyasıya mücadeleye tanık olmak için https://www.frcturkiye.org/2024-bolgesel-turnuvalar-kayit/ adresinden katılımcı kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Patrick Mason

Son dönemin en sıra dışı artistlerinden Patrick Mason, kalıp dışı setleri, hiperaktif sahnesi ve DJ’liğin tanımını yeniden çizmeye çalışan kimliği ile 15 Mart Cuma akşamı Jeton Records sunumu ile İstanbul’da ilk kez Volkswagen Arena’da... Pandemi sonrası roket hızıyla yükselen kariyeri ile Patrick Mason, bugün tüm festival ve kulüplerin en çok talep edilen headliner’larından biri haline geldi. Mason'a, Jeton Records kurucusu ve ülkemizin en önemli elektronik müzik artistlerinden Ferhat Albayrak ile ülkemizin en ileri görüşlü ve sevilen sanatçılarından Evrim de Evrim ev sahipliği yapacak.

Aynur Doğan

Etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve kültürel köklerinin derinliğini yansıttığı müziğiyle halk müziğinin sevilen seslerinden Aynur Doğan, 27 Mart Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yo-Yo Ma, Kayhan Kalhor, Javier Limón, Kinan Azmeh ve NDR Big Band gibi sanatçılarla gerçekleştirdiği başarılı iş birlikleriyle de adından söz ettiren Aynur Doğan, geçmişin hazinelerini bugünün müzik diline entegre ederek dinleyicilerine kuşaklar arası bir çekicilik sunuyor. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Womex 2021 Sanatçı Ödülü’nün de kazananı olan Aynur Doğan’ın konseri Gergedan Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek.

Pan-Pot

Enerjik ve derin setleriyle bilinen Berlin’in dünya çapında tanınan techno ikilisi Pan-Pot 29 Mart Cuma gecesi ilk kez Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Son yıllarda uluslararası techno sahnesinde önde olan ve Berghain, Watergate gibi efsanevi kulüplerde sergiledikleri performanslarla adından sıkça söz ettiren ikili, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla techno müziğe yeni bir sayfa açan Tassilo Ippenberger ve Thomas Benedix'ten oluşan Pan-Pot, teknik becerileri ve müziğe olan tutkularıyla dinleyicilerini her defasında büyülemeyi başarıyor. Raven Projekt sunumuyla gerçekleşecek konser techno tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunacak.

Onlarca hit’i ve kendine özgü yorumuyla aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yılını sevilen konsepti “Unutulmaz Şarkılar” ile Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde bir kez daha dinleyicileriyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 27 kişilik dev orkestrası, etkileyici sahne tasarımı ve sürprizleriyle sevenlerine çok özel bir gece sunmaya hazırlanan Yalın’ın 20'nci yıl özel konseri YProduction organizasyonuyla 30 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde deneyimlenebilecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için https://www.vwarena.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.