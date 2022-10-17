7 ayın sonunda görüntüledi!

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin kente gelen kuşları fotoğrafladığı, türleri listelediği ve yeni türleri kayıt altına aldığı çalışmalar kapsamında önemli kuş gözlem alanlarından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda, önceki gün 7 aydır beklenen bir fotoğraf karesi oluştu.
ANTALYA YAZISININ ÜZERİNE KONDU
Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Antalya Kuş Gözlem Kampı için hazırladıkları 'Antalya' yazısının yer aldığı tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı.
DHA'nın haberine göre yalıçapkınının Türkiye'de 3 türünün yaşadığını belirten Mustafa Erturhan, "Yalıçapkını, Alaca yalıçapkını ve İzmir yalıçapkını en renkli kuşlardan ve sulak alanlarda yaşıyorlar. Balıkları yüksekten izlemek için su üzerindeki tünekleri kullanmayı seviyorlar. Ben de doğal tünekler yerine bazen renkli, bazen de ilgi çekici tünekler hazırlamayı ve kuşları onların üzerinde görüntülemeyi seviyorum" dedi.
"İLK ZİYARETÇİMİZ GÜZEL POZLAR VERDİ"
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak her yıl bahar göçünü izlemek için kuş gözlem kampı düzenlediklerini söyleyen Erturhan, "2022 bahar kampı için tasarımcı arkadaşım Kezban Tatlı ile birlikte Antalya temalı bir tünek düşündük ve yaptık. Kamp boyunca üzerine kuş konmadığı gibi, sonraki denemelerde de başarılı olamadık.
Konyaaltı Boğaçay mevki, kışlamak için güneye inen yalıçapkınlarının yoğun kullandığı bir sulak alan. Bazen sayıları onları bulabiliyor. Bu yoğunlukta tünekleri paylaşmak için sürekli mücadele halindeler. Gözlemciler ile alanı ziyaret eden doğaseverler, onları balık avlarken izleyebiliyor. Biz de bundan faydalanıp, 7 ay önce tüneğimizi yerleştirdik. İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay; yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan. Bu alanın korunması ve doğal yapısının bozulmaması temennimiz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!