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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını 2. sezon yeni oyuncuları ve karakterlerin isimleri...

        Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterlerin isimleri...

        Star TV'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan ve kısa sürede oldukça ilgi çeken dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüme kısa bir süre kala dizinin sevenleri, Yalı Çapkını yeni oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri nedir aramaları yapıyor. işte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:32
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        • 1

          Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nın yeni sezonunu ilk bölümü için geri sayıma geçilmiş durumda. Oldukça heyecanlı geçen finalin ardından merakla beklenen yeni sezonun oyuncularını ve finalinde neler olduğunu bir araya getirdik.

        • 2

          YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

          Seyran - Afra Saraçoğlu

          Ferit - Mert Ramazan Demir

          Halis Ağa - Çetin Tekindor

          Hattuç- Şerif Sezer

          İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

          Orhan -Emre Altuğ

          Gülgün - Gözde Kansu

          Abidin - Ersin Arıcı

        • 3

          Suna - Beril Pozam

          Sultan - İrem Altuğ

          Asuman - Öznur Serçeler

          Şefika - Hülya Duyar

          Kazım - Diren Polatoğulları

          Esme - Sezin Bozacı

          Latif - Yiğit Tuncay

        • 4

          YALI ÇAPKINI FİNALİNDE NELER OLDU?

          Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

          Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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