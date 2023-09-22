Yalı Çapkını Talih kimdir? Yalı Çapkını'nın Talih'i Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?



24 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Gümeli, ilkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.



Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan ve üniversite yılları boyunca da devam eden Gümeli, bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer aldı. Bunun yanı sıra Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı.