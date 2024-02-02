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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını Serter kim? Geri döndü: Yalı Çapkını Serter'i kim canlandırıyor?

        Yalı Çapkını Serter kim? Yalı Çapkını Serter'i kim canlandırıyor?

        Yalı Çapkını dizisinde Serter karakteri geri dönüyor. Her hafta Cuma akşamı Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin'in bebeğinin babası olduğu düşünülen Serter karakteri diziye yeniden geldi. Karaktere ünlü oyuncu Tufan Gökpınar hayat veriyor. İşte, "Yalı Çapkını dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:29
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        • 1

          Star TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışıyor. Pelin'in bebeğinin babası olma ihtimali bulunan Serter karakteri diziye geri dönüyor. Bu noktada izleyiciler "Yalı Çapkını dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Gökpınar'ın hayatı...

        • 2

          TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?

          Tufan Gökpınar, daha önce "Bir Küçük Gün Işığı" ve "Rabia: Sonu Buysa" gibi projelerde yer aldı. Model olmaya 2016 yılında karar veren Gökpınar, 2022'de Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2. oldu.

        • 3

          Ünlü oyuncu, uzun zamandır Survivor 2023 sezonunda yedek yarışmacılardan biri olan Başak Şahin ile beraberlik yaşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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