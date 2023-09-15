Yalı Çapkını Nükhet kimdir, kaç yaşında? Yalı Çapkını'nda Nükhet'i canlandıran Binnur Kaya kimdir?
Televizyon ekranlarında yeni sezon dizileri yavaş yavaş yeniden izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'nin ilk sezonuyla büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran dizisi Yalı Çapkını da bu akşam 2. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizide Nükhet karakterine hayat verecek usta oyuncu Binnur Kaya'nın hayat hikayesine ilişkin detayları derledik!
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Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Yalı Çapkını, gün itibari ile 2. sezonunun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Oldukça ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerine toplayan dizide Nükhet karakterine deneyimli oyuncu Binnur Kaya hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Nükhet'i canlandıracak Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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BİNNUR KAYA KİMDİR?
Binnur Kaya, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.
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Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.
Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu.
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2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.