Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Yalı Çapkını, gün itibari ile 2. sezonunun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Oldukça ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerine toplayan dizide Nükhet karakterine deneyimli oyuncu Binnur Kaya hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Nükhet'i canlandıracak Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?