Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın o sahnesi tepki topladı! Sosyal medya ayaklandı!

        Yalı Çapkını'nın o sahnesi tepki topladı! Sosyal medya ayaklandı!

        Cuma akşamları STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisine son bölümde gerçekleşen diyalog damga vurdu. Seyran ve Ferit arasında geçen tartışmada kullanılan cümleye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın son bölümüne Ferit ve Seyran’ın arasında geçen bir diyalog damga vurdu.

        • 2

          Yayınlanan son bölümde Ferit’in gittiği kadın fizyoterapisti kıskanması sonucu Seyran’ın fizyoterapist hakkındaki sözleri tepki topladı.

        • 3

          Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit sol kolunun tedavisi için zorla randevu alabildiği fizyoterapist Talih'e gitti. Ferit ve Talih arasındaki diyalogları duyan Seyran tedavinin ortasında odaya girerek tartışma çıkardı. Talih ise bir daha Ferit'e seans veremeyeceğini belirtti.

        • 4

          Dışarı çıkarak tartışmaya devam eden Seyran, Talih'i kıskanması sonucu fizyoterapist karakter hakkında “Allah'ın masajcısı” dedi. Bu diyaloglar tepkilere neden oldu.

        • 5

          Sosyal medyada "Senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyicilerden özür dilemeli" tarzında yorumlar meydana geldi. Konuyla ilgili yapım ekibinden ya da senaristlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Habertürk Anasayfa