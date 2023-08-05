Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında görüşür. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder, Seyran ise bu teklifi kabul eder. Ne yazık ki, Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.