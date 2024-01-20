Yalı Çapkını 'Kazım Ağa' öldü mü sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Hatırlanacağı üzere yayınlanan son bölümde Kazım Ağa mafya tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan bu gelişme, "Yalı Çapkını 'Kazım Ağa' öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziye veda mı etti?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...