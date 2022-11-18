YALI ÇAPKINI DİZİSİ KURGU MU?

Yalı Çapkını hakkında konuşan Gülseren Buğdaycıoğlu, şunları söylemişti;

"Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikâye. Tabii ki gerçek bir hikâyeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız? Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."