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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? 20 Ekim 2023 Star TV Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman?

        Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman?

        Star TV'de her hafta cuma akşamı seyircileriyle buluşan çıkan Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Milli yas ilan edilmesinin ardından bazı dizilerin ekranlara gelmemesi sebebiyle izleyicilerin gözleri "Bu akşam Yalı Çapkını yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını 42. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:18
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        • 1

          Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını her hafta cuma akşamı yayınlanıyor. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilen Yalı Çapkını'nın hikayesi ise ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? 20 Ekim 2023 Star TV Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          Yalı Çapkını dizisi bu akşam Star TV yayın akışında yer alıyor. Ancak Yalı Çapkını yeni bölümünün milli yas sebebiyle yayınlanmama ihtimali bulunuyor.

        • 3

          YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 42. yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer alıyor. Ancak yayınlanmaması durumunda Yalı Çapkını yeni bölümün 27 Ekim Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          20 EKİM 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım / Tekrar

          08:00 Karlar Kraliçesi

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:30 Söz

          18:15 Star Haber

          19:00 Yalı Çapkını / Özel Bölüm

          00:15 Ömer / Tekrar

          03:00 Güzel Köylü / Tekrar

          05:00 Aramızda Kalsın / Tekrar

        • 5

          YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kaya’nın Seyran’a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit’i çok sinirlendirir ve Seyran’la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran’ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır.

        • 6

          Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle’yi odasına kilitler. Ferit’in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih’in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya’nın ise kafasında yeni planlar vardır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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