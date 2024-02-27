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        Haberler Magazin 'Yalı Çapkını' adlı dizinin setinde çalışan Fethi Savaş Altınpulluk kaza geçirdi - Magazin haberleri

        'Yalı Çapkını' adlı dizinin setinde çalışan Fethi Savaş Altınpulluk kaza geçirdi

        'Yalı Çapkını' dizisinde kameramanlık yapan Fethi Savaş Altınpulluk, çekimlerin ardından geçirdiği kazada sonucu ağır şekilde yaralandı. Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Altınpulluk'un hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:42
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        Dizi kameramanı kaza geçirdi: Ağır yaralı
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        'Yalı Çapkını' dizisinde 'Focus Puller' (netlik asistanı) olarak çalışan Fethi Savaş Altınpulluk, verilen paydosun ardından geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı.

        Fethi Savaş Altınpulluk
        Fethi Savaş Altınpulluk

        Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "OGM'nin yapımcısı olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinde 24.02.2024 tarihinde gerçekleşen kazada meslektaşımız ve üyemiz 'Focus Puller' (netlik asistanı) Fethi Savaş Altınpulluk ağır şekilde yaralanmıştır.

        Verilen paydosun ardından Beylerbeyi'ndeki çekim mekânından çıkıp aracına gitmek için karşıdan karşıya geçerken sürat yapan bir motorun çarpmasıyla ağır şekilde yaralanan arkadaşımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Kaza anında paramedik tarafından acil müdahalesi yapılan Fethi Savaş Altınpulluk, hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştır. Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar diler, durumunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."

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        #Fethi Savaş Altınpulluk
        #Kaza

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