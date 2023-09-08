Yalı Çapkını yeni sezonu ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. İzleyicilerin geçen sene en çok takip ettiği dizilerden birisi olan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını 2. sezonuna dair yeni detaylar.