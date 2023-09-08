Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

        Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

        Popüler dizi Yalı Çapkını 2. sezon tanıtımı ile sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan yeni sezon fragmanı sonrasında dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Yalı Çapkını 37. bölümüyle 2. sezon açılışını yakında yapacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yalı Çapkını yeni sezonu ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. İzleyicilerin geçen sene en çok takip ettiği dizilerden birisi olan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını 2. sezonuna dair yeni detaylar.

        • 2

          YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

          Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanında, Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkatleri çekti.

        • 3

          YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, yeni kadrosu ile Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasından itibaren ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa