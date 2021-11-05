Yale Üniversitesi'nde bomba ihbarı: Kampüs boşaltıldı

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Polis, kampüs çevresinde çok sayıda bomba ihbarı yapılmasının ardından Yale Üniversitesi'ndeki öğrencileri tahliye etti.

Yale Daily News'in aktardığı habere göre yetkililer, tehditlerin "birden fazla binayı" hedef aldığını söyledi.

Gazetenin bildirdiğine göre, Üniversite Tiyatrosu, Jonathan Edwards Koleji ve Yale Sanat Galerisi de dahil olmak üzere sekiz bina dikkatli tahliye edildi.

Öğrencilerden bu alanlardan uzak durmaları istendi.