Durumu kritik, uyutuluyor

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Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden 'Bizimkiler'in yönetmeni Yalçın Yelence'den üzücü haber geldi. Yelence, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. YOĞUN BAKIMDA Yalçın Yelence'nin beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu belirtildi. Ayrıca ayaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir süredir yürüme güçlüğü çeken Yalçın Yelence'nin durumunun kritik olduğu da öğrenildi.

YALÇIN YELENCE HAKKINDA 1954'te Ankara'da doğan Yalçın Yelence, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 1977’den 1983 yılına kadar radyo skeçleri yazan Yelence, 'Perihan Abla', 'Bizimkiler', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Yazlıkçılar' gibi ses getiren pek çok televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Bir dönem Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde “TV’de Metin ve senaryo yazımı”, “Yapım ve yönetim”, “Sinema tarihi” ve “Film teorileri” dersleri veren Yalçın Yelence, 'Kars’ın Solan Rengi: Molokanlar' belgeseliyle '9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda, profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı. Fotoğraflar: DHA, Instagram