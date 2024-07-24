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        Haberler Bilgi Yaşam Yalçın Sönmez kimdir? Yalçın Sönmez kaç yaşında ve neden öldü?

        Yalçın Sönmez kimdir? Yalçın Sönmez kaç yaşında ve neden öldü?

        İş dünyasının önemli isimlerinden Yalçın Sönmez hayatı ile gündeme geliyor. Kariyeri boyunca Türk medyasına ve iş dünyasına önemli katkılarda bulunan Yalçın Sönmez hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi 24 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Peki Yalçın Sönmez kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:54
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