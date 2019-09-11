11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde takımın antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile yaptıkları hazırlık maçında galip geldiklerini hatırlatan Koşukavak, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe maçı, kazanma alışkanlığı açısından hazırlık maçı da olsa, takım kurgulaması ve öz güven adına işime yaradığını söyleyebilirim. Bu lig henüz tam manasıyla kendini ifade etmiyor, yanılmayalım. Bazı yazılanları okuyorum, çok fazla romantik ve duygusal arkadaşlar var. Futbol öyle bir oyun değil. Gelenekçi, geçmişteki futbolun öğretileriyle bugünün modern futboluna o geleneklerle yorum yapmak biraz avam kalıyor, biraz dikkatli olmak lazım.
3 maç oynadık, geriye düşmedik. Fatih Karagümrük maçını çıkartın, 2 maçta öne geçtik. Öne geçince savunma yapmak kolay. Bu oyuncular genç, dinamik. Skor bizdeyken yerleştik alana, savunma yaptık. Birileri çok hoşnut oldu ama şampiyonluğa oynayacak bir takımsa, oynamak mecburiyeti var. Oynayabilmeniz için de o oyunu oynayacak oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Geriye düştüğünüz zaman nasıl oynayacaksınız? Eğer ki sizin bir hedefiniz varsa takımınızı bir üst lige çıkarmak istiyorsanız, oyunun kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor. Top rakipteyken oyunu sürekli kontrol edemezsiniz. Şampiyonluğa oynayacak takım topa sahip olur."
"SÜREKLİ KAZANAN OLGUN BİR TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Teknik direktör Koşukavak, ligde 15 Eylül'de iç sahada Osmanlıspor ile oynayacakları müsabakaya değindi.
Sürekli kazanan olgun bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Koşukavak, "Osmanlıspor alana çok iyi yayılan, topa sahip olan, oyunu oynamaya çalışan bir takım. Bizim takımın bazı problemleri var, onları aşmak istiyoruz. Bunları hem oyun hem de oyuncu anlamında aşmamız lazım ki sahada çok olgun bir takım yaratabilelim. Bütün derdim bu. Oyun felsefemden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Bu demek değildir ki sürekli birinci bölgeden paslı oynayacağım. Her maçın hikayesi başka. Amaç; kazanmak ve sürekli kazanan olmak." ifadelerini kullandı.
Koşukavak, yeni transferlerden Yevhen Seleznov'un maç eksiği ve kilo fazlası olduğunu belirtti.
Ukraynalı santrforun çok istekli olduğunu, çok çalıştığını anlatan Koşukavak, "Malaga'da çok fazla forma şansı bulamadı, özlemiş futbolu. Muhtemelen aynı problemlerden dolayı şans bulamamış. Hazır hale getirmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.
Yalçın Koşukavak, genç oyuncuların doğru pozisyon alamamasından memnun olmadığını ancak onları kazanmaya çalıştıklarını kaydetti.
Pozisyon almanın kolay bir şey olmadığını söyleyen Koşukavak, "Burak Kapacak'a Fenerbahçe maçında attığı golü iki aydır anlatıyorum. 'Savunma arkasına koş' diyorum, o ayağına istiyor. Golü attıktan sonra taç çizgisine geldi, 'Hocam golü sana yazıyorum' dedi. Genç oyuncuları ne yok etmemiz ne de çok var etmemiz gerekiyor, biraz denge işi. Genç oyuncuyu korumak kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.
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