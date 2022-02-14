"Babam oyuncu olmamı istemedi!"

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında Yalçın Dümer'i ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan Dümer, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"RÜYALARIM GERÇEK OLDU"

Çocuk yaşta oyunculukla tanıştığını dile getiren Yalçın Dümer, "Rüyalarım gerçek oldu. Siz Ediz Hun’la film çektiğinizde tesadüfen film setine denk gelmiştik. Anneme oyuncu olacağımı o gün söylemiştim." şeklinde konuştu.

"BABAM BENİ DESTEKLEMEDİ"

Dümer, babası Ekrem Dümer’in oyunculuk konusunda kendisini desteklemediğini sözlerine ekledi.

Ünlü isim, "Babamın çok zor şartlarda bir tiyatro ömrü olduğu için aynı şartları benim de yaşamamı istemedi. Şehir Tiyatrosu'nda ben rüştümü ispat edene kadar bir sene benimle konuşmadı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ARA VERDİM"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yalçın Dümer, sektöre dönmek istediğini de söyledi. "Güzel bir projeyle devam etmek istiyorum." diyen Dümer, "Çok ara verdim." şeklinde konuştu.